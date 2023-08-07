Висока посадка та кльош: які джинси будуть у моді восени 2023 (фото)

Джинси чудово поєднуються з різним взуттям

Джинси давно стали невід’ємною частиною гардероба, адже за їх допомогою можна сформувати стильні та практичні образи. Це універсальна річ, яка добре комбінується з різним верхом та взуттям.

Fashion-експерти у матеріалі Iglamour розповіли, які джинси слід приглянути собі на осінь, бо вони будуть на піку популярності. Слід звернути увагу на кілька моделей.

Які джинси виявляться у списку трендів

Джинси кльош

Такий фасон залишиться актуальним навіть в осінній період, але перевагу слід віддавати легким кльошам від коліна або від стегна. Можна поєднувати такі джинси з туфлями на підборах або платформі, щоб підкреслити свою елегантність та жіночність.

Актуальні моделі джинсів на осінь 2023

Джинси з високою посадкою

Така модель також залишиться у списку трендів, модницям рекомендують звернути увагу на оригінальні мом-джинси, а також на прямі чи вкорочені фасони. Їх можна комбінувати з блузами, топами та футболками.

Які джинси будуть модні цієї осені

Завужені джинси

Топові позиції восени займатимуть завужені джинси, тому що вони чудово підкреслюють талію, стегна та ніжки. Найкращим рішенням стануть штани із застібками або прямого крою. Їх можна доповнити гарним топом чи футболкою.

Модні джинси на осінь 2023

Mom-джинси

Вільні моделі також залишаться в моді, зокрема мом-джинси, які прийшли до нас із 90-х років. З їх допомогою можна створити стильний та практичний образ, який можна доповнити топом, футболками чи сорочками.

Найкращі моделі джинсів на осінній сезон.

"Телеграф" писав раніше, чим замінити у літньому гардеробі джинси. Експерти підказали кілька варіантів.