Виглядає абсолютно безглуздо: як не варто поєднувати джинси з кросівками (фото)

Кросівки з джинсами – це зручно, універсально та дуже стильно

З джинсами, які є невід’ємною частиною будь-якого гардеробу, чудово поєднуються кеди або кросівки. Але при формуванні такого образу важливо також враховувати деякі нюанси, щоб не виглядати дешево і не видати у себе відсутність смаку.

Експерти у матеріалі Marieclaire підказали кілька комбінацій джинсів з кросівками, які точно не варто повторювати, тому що таким чином ви зіпсуєте свій стильний look.

Як не варто носити кросівки з джинсами

Вузькі джинси + великі кросівки

Вмійте дотримуватися правильного балансу у своєму образі, ось наприклад, вузькі джинси в поєднанні з масивними кросівками виглядають негармонійно, тому що стрункі ноги виглядатимуть акуратно, а велике взуття все "обтяжуватиме". У результаті образ вийде не дуже вдалим. Експерти радять носити скінни з лоферами або закритими туфлями, або варто вибирати класичні кросівки, без футуризму.

Як не варто носити кросівки із джинсами. Фото: Getty Images

Джинси-бегі + кеди на тонкій підошві

Модель таких джинсів зараз користується популярністю, але потрібно підбирати під неї правильне взуття, наприклад, кеди на тонкій підошві точно не підійдуть. У такому варіанті слід вибирати більш масивні кросівки.

Невдалі поєднання джинсів із кросівками. Фото: Getty Images

Скінни + кеди на високій платформі

Таку модель джинсів експерти рекомендують доповнювати акуратними кедами на невеликій підошві, щоб це виглядало стильно та гармонійно. Більше того, кеди в такій комбінації "здешевлюють" та спрощують образ.

Як поєднувати джинси та кросівки Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, чим замінити у літньому гардеробі джинси. Експерти підказали кілька варіантів.