Смотрится абсолютно безвкусно: как не стоит сочетать джинсы с кроссовками (фото)

Кроссовки с джинсами – это удобно, универсально и очень стильно

С джинсами, которые являются неотъемлемой частью любого гардероба, отлично сочетаются кеды или кроссовки. Но при формировании такого образа, важно также учитывать некоторые нюансы, чтобы не выглядеть дешево и безвкусно.

Эксперты в материале Marieclaire подсказали несколько комбинаций джинсов с кроссовками, которые точно не стоит повторять, потому что таким образом вы испортите свой стильный look.

Как не стоит носить кроссовки с джинсами

Узкие джинсы + крупные кроссовки

Умейте соблюдать правильный баланс в своем образе, вот например, узкие джинсы в сочетании с массивными кроссовками смотрятся негармонично, потому что стройные ноги будут смотреться аккуратно, а большая обувь будет все "утяжелять". В итоге образ получится не весьма удачным. Эксперты советуют носить скинни с лоферами или закрытыми туфлями, или же стоит выбирать классические кроссовки, без футуризма.

Как не стоит носить кроссовки с джинсами. Фото: Getty Images

Джинсы-бэгги + кеды на тонкой подошве

Модель таких джинсов сейчас пользуется популярностью, но нужно подбирать под нее правильную обувь, например, кеды на тонкой подошве точно не подойдут. В таком варианте как раз следует выбирать более массивные кроссовки.

Безвкусные сочетания джинсов с кроссовками. Фото: Getty Images

Скинни + кеды на высокой платформе

Такую модель джинсов эксперты рекомендуют дополнять аккуратными кедами на небольшой подошве, чтобы это смотрелось стильно и гармонично. Более того, тряпочные кеды в такой комбинации "удешевляют" и упрощают образ.

Как сочетать джинсы и кроссовки Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, чем заменить в летнем гардеробе джинсы. Эксперты подсказали несколько вариантов.