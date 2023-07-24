Делаем образ стильным и современным: с чем носить широкие джинсы (фото)

Такая модель джинсов дарит свободу и комфорт

Джинсы давно стали базовым предметом гардероба, поскольку они практичные, универсальные и с их помощью можно создать множество интересных образов. В этом году на пике популярности, в частности, оказались широкие джинсы.

В материале Marieclaire эксперты подсказали, с чем правильно сочетать такой фасон джинсов, чтобы ваш образ получился стильным, молодежным и современным.

C какими вещами сочетать широкие джинсы

Топ по фигуре

При формировании образа важно соблюдать баланс пропорций, поэтому широкие джинсы будут хорошо смотреться с вещами облегающего кроя, например, выберите топ по фигуре или же водолазку/лонгслив. Свой look можно дополнить обувью на каблуке, которая визуально поможет вытянуть фигуру.

Стильные образы с широкими джинсами. Фото: Getty Images

Корсет

В прошлом году в моду вернулись корсеты и остались актуальными до сих пор. Модницам рекомендуют выбирать более сдержанные модели без дополнительных деталей и декора. Отдайте предпочтение минимализму. С такими корсетами широкие джинсы будут смотреться идеально и такой look подойдет как для прогулки, так и для мероприятия.

Как носить широкие джинсы c корсетом. Фото: Getty Images

Рубашка и блуза

Такой образ получится очень женственным и современным. Рубашки или блузы лучше всего заправлять в джинсы с высокой посадкой или же надевать в качестве жакета поверх топа. Но важно не потерять талию и не превратить все в одну сплошную линию.

С чем носить широкие джинсы летом 2023.Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, чем заменить в летнем гардеробе джинсы. Эксперты подсказали несколько вариантов.