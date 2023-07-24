Робимо образ стильним та сучасним: з чим носити широкі джинси (фото)

Така модель джинсів дарує свободу та комфорт

Джинси давно стали базовим предметом гардеробу, оскільки вони практичні, універсальні та за їх допомогою можна створити безліч цікавих образів. Цього року на піку популярності, зокрема, виявились широкі джинси.

У матеріалі Marieclaire експерти підказали, з чим правильно поєднувати такий фасон джинсів, щоб ваш образ вийшов стильним, молодіжним та сучасним.

З якими речами поєднувати широкі джинси

Топ по фігурі

При формуванні образу важливо дотримуватися балансу пропорцій, тому широкі джинси будуть добре виглядати з речами облягаючого крою, наприклад, виберіть топ по фігурі або водолазку/лонгслів. Свій look можна доповнити взуттям на підборах, яке візуально допоможе витягнути фігуру.

Стильні образи із широкими джинсами. Фото: Getty Images

Корсет

Торік у моду повернулися корсети та залишилися актуальними досі. Модницям рекомендують вибирати більш стримані моделі без додаткових деталей та декору. Віддайте перевагу мінімалізму. З такими корсетами широкі джинси виглядатимуть ідеально і такий look підійде як для прогулянки, так і для заходу.

Як носити широкі джинси з корсетом. Фото: Getty Images

Сорочка та блуза

Такий образ вийде дуже жіночним та сучасним. Сорочки або блузи найкраще заправляти в джинси з високою посадкою або одягати як жакет поверх топа. Але важливо не втратити талію і не перетворити все на одну суцільну лінію.

З чим носити широкі джинси влітку 2023. Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, чим замінити у літньому гардеробі джинси. Експерти підказали кілька варіантів.