Высокая посадка и клеш: какие джинсы будут в моде осенью 2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Джинсы отлично сочетаются с разной обувью
Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, ведь с их помощью можно сформировать стильные и практичные образы. Это универсальная вещь, которая хорошо комбинируется с разным верхом и обувью.
Fashion-эксперты в материале Iglamour рассказали, какие джинсы следует присмотреть себе на осень, потому что они будут на пике популярности. Следует обратить внимание на несколько моделей.
Какие джинсы окажутся в списке трендов
Джинсы клеш
Такой фасон останется актуальным даже в осенний период, но предпочтение следует отдавать легким клешам от колена или от бедра. Можно сочетать такие джинсы с туфлями на каблуке или платформе, чтобы подчеркнуть свою элегантность и женственность.
Джинсы с высокой посадкой
Такая модель также останется в списке трендов, модницам рекомендуют обратить внимание на оригинальные мом-джинсы, а также на прямые или укороченные фасоны. Их можно комбинировать с блузами, топами и футболками.
Зауженные джинсы
Топовые позиции осенью будут занимать зауженные джинсы, потому что они отлично подчеркивают талию, бедра и ножки. Лучшим решением станут штаны с застежками или прямого кроя. Их можно дополнить красивым топом или футболкой.
Mom-джинсы
Свободные модели также останутся в моде, в частности mom-джинсы, которые пришли к нам из 90-х годов. С их помощью можно создать стильный и практичный образ, который можно дополнить топом, футболками или рубашками.
"Телеграф" писал ранее, чем заменить в летнем гардеробе джинсы. Эксперты подсказали несколько вариантов.