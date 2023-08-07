Высокая посадка и клеш: какие джинсы будут в моде осенью 2023 (фото)

Джинсы отлично сочетаются с разной обувью

Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, ведь с их помощью можно сформировать стильные и практичные образы. Это универсальная вещь, которая хорошо комбинируется с разным верхом и обувью.

Fashion-эксперты в материале Iglamour рассказали, какие джинсы следует присмотреть себе на осень, потому что они будут на пике популярности. Следует обратить внимание на несколько моделей.

Какие джинсы окажутся в списке трендов

Джинсы клеш

Такой фасон останется актуальным даже в осенний период, но предпочтение следует отдавать легким клешам от колена или от бедра. Можно сочетать такие джинсы с туфлями на каблуке или платформе, чтобы подчеркнуть свою элегантность и женственность.

Актуальные модели джинсов на осень 2023

Джинсы с высокой посадкой

Такая модель также останется в списке трендов, модницам рекомендуют обратить внимание на оригинальные мом-джинсы, а также на прямые или укороченные фасоны. Их можно комбинировать с блузами, топами и футболками.

Какие джинсы будут в моде этой осенью

Зауженные джинсы

Топовые позиции осенью будут занимать зауженные джинсы, потому что они отлично подчеркивают талию, бедра и ножки. Лучшим решением станут штаны с застежками или прямого кроя. Их можно дополнить красивым топом или футболкой.

Самые модные джинсы на осень 2023

Mom-джинсы

Свободные модели также останутся в моде, в частности mom-джинсы, которые пришли к нам из 90-х годов. С их помощью можно создать стильный и практичный образ, который можно дополнить топом, футболками или рубашками.

Лучшие модели джинсов на осенний сезон

"Телеграф" писал ранее, чем заменить в летнем гардеробе джинсы. Эксперты подсказали несколько вариантов.