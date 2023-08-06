Як модно одягатися прийдешньої осені: шість речей, які варто включити до гардеробу (фото)

Стилістка розповіла, без якогось одягу та взуття не обійтися в майбутньому сезоні

Незабаром літні вбрання поступляться місцем осіннім аутфітам. Вже зараз модниці починають формувати сезонний гардероб, обираючи актуальне взуття та трендовий одяг.

Як модно одягатись восени 2023 року? Про це пише стилістка під ніком khmel.ya в Instagram.

Які речі варто включити до осіннього гардеробу цього року:

Широкі сірі штани з костюмної тканини на високій посадці. Впишуться в образи у різних стилях.

Коричневі штани з екошкіри на високій посадці. Вдалий фасон – кльош від стегна.

Білий або молочний лонгслів з котону. Вибирайте вільний крій або більший розмір.

Картаті сорочки. Краще придбати кілька, адже ця річ ніколи не виходить із моди.

Апсайклінг жилет. Стильна річ, та ще й із турботою про довкілля.

Клогі з задником. Трендовий фасон взуття зробить будь-який осінній образ чудовим.

Апсайклінг жилет

Картаті сорочки

Шкіряні штани

Сірі штани

Білий лонгслів

Стильне взуття

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