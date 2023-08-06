Как модно одеваться будущей осенью: шесть вещей, которые стоит включить в гардероб (фото)

Стилистка рассказали, без какой одежды и обуви не обойтись в будущем сезоне

Совсем скоро летние наряды уступят место осенним аутфитам. Уже сейчас модницы начинают формировать сезонный гардероб, выбирая актуальную обувь и трендовую одежду.

Как модно одеваться осенью 2023 года? Об этом пишет стилистка под ником khmel.ya в Instagram.

Какие вещи стоит включить в осенний гардероб в этом году:

Широкие серые брюки из костюмной ткани на высокой посадке. Впишутся в образы в разных стилях.

Коричневые брюки из экокожи на высокой посадке. Удачный фасон – клеш от бедра.

Белый или молочный лонгслив из коттона. Выбирайте свободный крой или более большой размер.

Рубашки в клетку. Лучше приобрести несколько, ведь эта вещь никогда не выходит из моды.

Апсайклинг жилет. Стильная вещь, да еще и с заботой об окружающей среде.

Клоги с задником. Трендовый фасон обуви сделает любой осенний образ восхитительным.

Апсайклинг жилет

Рубашки в клетку

Кожаные брюки

Серые брюки

Белый лонгслив

Стильная обувь

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