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Как модно одеваться будущей осенью: шесть вещей, которые стоит включить в гардероб (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Осень не за горами Новость обновлена 06 августа 2023, 17:05
Осень не за горами. Фото Freepik

Стилистка рассказали, без какой одежды и обуви не обойтись в будущем сезоне

Совсем скоро летние наряды уступят место осенним аутфитам. Уже сейчас модницы начинают формировать сезонный гардероб, выбирая актуальную обувь и трендовую одежду.

Как модно одеваться осенью 2023 года? Об этом пишет стилистка под ником khmel.ya в Instagram.

Какие вещи стоит включить в осенний гардероб в этом году:

  • Широкие серые брюки из костюмной ткани на высокой посадке. Впишутся в образы в разных стилях.
  • Коричневые брюки из экокожи на высокой посадке. Удачный фасон – клеш от бедра.
  • Белый или молочный лонгслив из коттона. Выбирайте свободный крой или более большой размер.
  • Рубашки в клетку. Лучше приобрести несколько, ведь эта вещь никогда не выходит из моды.
  • Апсайклинг жилет. Стильная вещь, да еще и с заботой об окружающей среде.
  • Клоги с задником. Трендовый фасон обуви сделает любой осенний образ восхитительным.
Апсайклинг жилет
Апсайклинг жилет
Рубашки в клетку
Рубашки в клетку
Кожаные брюки
Кожаные брюки
Серые брюки
Серые брюки
Белый лонгслив
Белый лонгслив
Клоги
Стильная обувь

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Теги:
#Стиль #Тренды