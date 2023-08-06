Как модно одеваться будущей осенью: шесть вещей, которые стоит включить в гардероб (фото)
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Стилистка рассказали, без какой одежды и обуви не обойтись в будущем сезоне
Совсем скоро летние наряды уступят место осенним аутфитам. Уже сейчас модницы начинают формировать сезонный гардероб, выбирая актуальную обувь и трендовую одежду.
Как модно одеваться осенью 2023 года? Об этом пишет стилистка под ником khmel.ya в Instagram.
Какие вещи стоит включить в осенний гардероб в этом году:
- Широкие серые брюки из костюмной ткани на высокой посадке. Впишутся в образы в разных стилях.
- Коричневые брюки из экокожи на высокой посадке. Удачный фасон – клеш от бедра.
- Белый или молочный лонгслив из коттона. Выбирайте свободный крой или более большой размер.
- Рубашки в клетку. Лучше приобрести несколько, ведь эта вещь никогда не выходит из моды.
- Апсайклинг жилет. Стильная вещь, да еще и с заботой об окружающей среде.
- Клоги с задником. Трендовый фасон обуви сделает любой осенний образ восхитительным.
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