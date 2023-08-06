Ніколи не вийдуть із моди: три стильні образи, які потрібно повторити (фото)

Такі вбрання підійдуть для повсякденної прогулянки та для зустрічі з друзями

Цього літа можна створювати різні, яскраві образи, щоб почуватися комфортно і при цьому бути неймовірно ефектною. Але є стильні аутфіти, які надійніші, бо ніколи не вийдуть із моди. Їх точно слід повторити!

У матеріалі "24 канали" експерти назвали три образи, які ідеально підійдуть як для звичайної прогулянки містом, так і для вечірки з друзями. Їх можна підкреслити красивими аксесуарами та зручним взуттям.

Які образи ніколи не вийдуть із моди

Джинси + біла футболка

І джинси, і біла футболка давно стали базовими речами будь-якого гардероба, і вони чудово поєднуються. Такий образ буде актуальним завжди. Можна надягти під нього як спортивне взуття (кеди, кросівки), так і босоніжки чи сандалі. Нагору добре підійде сорочка оверсайз.

Джинси + біла футболка

Штанний костюм

Віддавайте перевагу костюму з широкими штанами та високою талією, а також вільним жакетом. Можна комбінувати верх з низом, щоб виходили цікаві образи, наприклад, зі штанами носити кроп-топи або майки. Штанний костюм добре виглядатиме з кросівками або лоферами.

Штанний костюм

Джемпер + шовкова спідниця

Ще один стильний образ, який завжди буде актуальним. У літній сезон шовкову спідницю можна носити з футболками та майками, а восени переходити на джемпери. Експерти рекомендують використати монохромний стиль.

Джемпер + шовкова спідниця

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