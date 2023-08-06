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Никогда не выйдут из моды: три стильных образа, которые нужно повторить (фото)

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Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие образы никогда не выйдут из моды
Какие образы никогда не выйдут из моды. Фото wi-fi

Такие наряды подойдут для повседневной прогулки и для встречи с друзьями

Этим летом можно создавать разные, яркие образы, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом быть невероятно эффектной. Но есть стильные аутфиты, которые более надежны, потому что никогда не выйдут из моды. Их точно следует повторить!

В материале "24 канала" эксперты назвали три образа, которые идеально подойдут как для обычной прогулки по городу, так и для вечеринки с друзьями. Их можно подчеркнуть красивыми аксессуарами и удобной обувью.

Какие образы никогда не выйдут из моды

Джинсы + белая футболка

И джинсы, и белая футболка давно стали базовыми вещами любого гардероба и они отлично сочетаются. Такой образ будет актуален всегда. Можно надеть под него как спортивную обувь (кеды, кроссовки), так и босоножки или сандалии. Наверх хорошо подойдет рубашка оверсайз.

Джинсы + белая футболка

Брючный костюм

Отдавайте предпочтение костюму с широкими брюками и высокой талией, а также свободным жакетом. Можно комбинировать верх с низом, чтобы получались интересные образы, например, со штанами носить кроп-топы или майки. Брючный костюм будет хорошо смотреться с кроссовками или лоферами.

Брючный костюм

Джемпер + шелковая юбка

Еще один стильный образ, который будет всегда актуален. В летний сезон шелковую юбку можно носить с футболками и майками, а осенью переходить на джемпера. Эксперты рекомендуют использовать монохромный стиль.

Джемпер + шелковая юбка

"Телеграф" писал ранее, какие мини-платья актуальны в этом сезоне. Выбираем обувь под длину наряда.

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#Мода #Лето #Стиль