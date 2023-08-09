Костюмы, перья и не только: главные тренды осени, о которых стоит знать уже сегодня (фото)

Тренд на прозрачность и галстуки, набравшие популярность в прошлых сезонах, остаются с нами

Осень не за горами, а значит пришло время заняться сезонным гардеробом. В 2023 году некоторые уже полюбившиеся модницам тенденции останутся актуальными, но есть и те, которые только-только набирают популярность.

Как модно одеваться этой осенью? О главных трендах на одежду, обувь и аксессуары рассказывает блог стилистки Ольги Сулимы в Instagram.

По словам стилистки, одним из главных трендов осени-2023 будут силуэты с подчеркиванием талии. Мы увидим много стильных платьев, курток и пальто с приталенным силуэтом, которые помогут создать женственные и элегантные образы.

Самый модный аксессуар будущей осени – галстук. Эта вещь дополнит наряды как мужчин, так и женщин и придаст им нотки классики.

Перья – еще одни роскошный тренд, с ним вы будете шикарны и изысканны. Платья, туники, аксессуары с перьями станут настоящим украшением осеннего гардероба, считает Сулима.

Стилистка подытоживает, что осень 2023 года сочетает в себе лучшие элементы прошлых сезонов и приносит свежие идеи, чтобы вы могли выразить свою индивидуальность и стиль, придерживаясь модных тенденций.

Главные тренды осени 2023:

Монохром.

Оверсайз.

Прозрачность.

Перья.

Галстук.

Костюмы.

Приталенные силуэты.

Прозрачность

Оверсайз

Галстуки

Монохром

Перья

Подчеркнутая талия

Костюмы

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