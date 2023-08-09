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Костюмы, перья и не только: главные тренды осени, о которых стоит знать уже сегодня (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время стильных образов Новость обновлена 09 августа 2023, 09:19
Осень – время стильных образов. Фото Freepik

Тренд на прозрачность и галстуки, набравшие популярность в прошлых сезонах, остаются с нами

Осень не за горами, а значит пришло время заняться сезонным гардеробом. В 2023 году некоторые уже полюбившиеся модницам тенденции останутся актуальными, но есть и те, которые только-только набирают популярность.

Как модно одеваться этой осенью? О главных трендах на одежду, обувь и аксессуары рассказывает блог стилистки Ольги Сулимы в Instagram.

По словам стилистки, одним из главных трендов осени-2023 будут силуэты с подчеркиванием талии. Мы увидим много стильных платьев, курток и пальто с приталенным силуэтом, которые помогут создать женственные и элегантные образы.

Самый модный аксессуар будущей осени – галстук. Эта вещь дополнит наряды как мужчин, так и женщин и придаст им нотки классики.

Перья – еще одни роскошный тренд, с ним вы будете шикарны и изысканны. Платья, туники, аксессуары с перьями станут настоящим украшением осеннего гардероба, считает Сулима.

Стилистка подытоживает, что осень 2023 года сочетает в себе лучшие элементы прошлых сезонов и приносит свежие идеи, чтобы вы могли выразить свою индивидуальность и стиль, придерживаясь модных тенденций.

Главные тренды осени 2023:

  • Монохром.
  • Оверсайз.
  • Прозрачность.
  • Перья.
  • Галстук.
  • Костюмы.
  • Приталенные силуэты.
Тренд осени прозрачность
Прозрачность
Тренд осени оверсайз
Оверсайз
Тренд осени галстук
Галстуки
Тренд осени монохром
Монохром
Тренд осени перья
Перья
Тренд осени приталенный силуэт
Подчеркнутая талия
Тренд осени костюм
Костюмы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как носить в летних образах жилет – главный тренд 2023 года. А еще мы писали, какие джинсы будут актуальны будущей осенью.

Теги:
#Стиль #Осень #Тренды