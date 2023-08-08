Повинні бути в гардеробі у кожної: топ-5 речей, які "врятують" ваш образ

Можна прикрасити свій образ яскравими аксесуарами та прикрасами

Є речі, які ніколи не вийдуть з моди, тому що вважаються класикою – вони зручні, практичні та добре поєднуються з будь-яким іншим одягом. Завдяки правильно сформованій базі, у дівчат не повинно виникнути проблем зі створенням стильного образу.

У матеріалі News.glavred розказано, який одяг універсального стилю має бути в гардеробі кожної модниці, адже за його допомогою можна "врятувати" будь-який образ. А надати йому "родзинку" можна завдяки яскравому аксесуару та прикрасам.

Які речі мають бути в жіночому гардеробі

Сині джинси

Цей елемент гардероба давно вважається базовим, він відмінно підійде під будь-який верх і ідеально поєднуватиметься як з кросівками, так і босоніжками, туфлями. Єдиний нюанс — джинси повинні бути зручними й підкреслювати переваги фігури.

Біла футболка

Важко уявити гардероб без звичайної білої футболки, яка є мастхевом літнього сезону. Її можна використовувати для звичайної прогулянки та ділової зустрічі. І не важливо, це буде облягаюча модель або оверсайз.

Чорний блейзер

Ще одна універсальна річ гардероба, яка може "врятувати", за потреби, ваш образ. Відмінно поєднується з будь-яким низом та взуттям. Найкраще і бездоганне поєднання — це чорний піджак і класичні сині джинси.

Біла сорочка

З її допомогою також можна створювати різні стильні образи, тому біла сорочка має бути у кожної модниці. Навесні та влітку її можна поєднувати разом із джинсами, топом та кросівками — вийде практично та молодіжно.

Тренч

Класичний тренч — наймодніший верхній одяг осені. Якщо у вас досі немає цього елемента гардероба, значить настав час знайти собі ідеальну модель, адже вона буде вашим рятувальним колом у будь-яких ситуаціях.

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