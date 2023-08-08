Должны быть в гардеробе у каждой: топ-5 вещей, которые "спасут" ваш образ

Можно украсить свой образ яркими аксессуарами и украшениями

Есть вещи, которые никогда не выйдут из моды, потому что считаются классикой — они удобные, практичные и хорошо сочетаются с любой другой одеждой. Благодаря правильно сформированной базе, у девушек не должно возникнуть проблем с созданием стильного образа.

В материале News.glavred рассказано, какая одежда универсального стиля должна быть в гардеробе каждой модницы, ведь с ее помощью можно "спасти" любой образ. А придать ему "изюминку" можно с помощью яркого аксессуара и украшения.

Какие вещи должны быть в женском гардеробе

Синие джинсы

Этот элемент гардероба давно считается базовым, он отлично подойдет под любой верх и будет идеально сочетаться как с кроссовками, так и босоножками, туфлями. Единственный нюанс — джинсы должны быть удобными и подчеркивать достоинства фигуры.

Белая футболка

Сложно представить гардероб без обычной белой футболки, которая является мастхэвом летнего сезона. Ее можно использовать для обычной прогулки и деловой встречи. И не важно, будет это облегающая модель или оверсайз.

Черный блейзер

Еще одна универсальная вещь гардероба, которая может "спасти", при необходимости, ваш образ. Отлично сочетается с любым низом и обувью. Самое рабочее и безупречное сочетание — это черный пиджак и классические синие джинсы.

Белая рубашка

С ее помощью также можно создавать разные стильные образы, поэтому белая рубашка также должна быть у каждой модницы. Весной и летом ее можно сочетать вместе с джинсами, топом и кроссовками — получится практично и молодежно.

Тренч

Классический тренч — самая модная верхняя одежда осени. Если у вас до сих пор нет этого элемента гардероба, значит настало самое время подыскать себе идеальную модель, ведь она будет вашим спасательным кругом в любых ситуациях.

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