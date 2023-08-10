Пора выбрасывать: топ-5 вещей, которые выйдут из моды этой осенью (фото)

Гламур 2000-х покидает списки трендов

Пора начинать постепенно готовиться к осеннему сезону. Если хотите выглядеть стильно, то самое время пересмотреть свой гардероб и ознакомиться с главными антитрендами. Есть вещи, которые потеряли свою актуальность.

В материале OBOZREVATEL рассказано, какую одежду пора выбросить или спрятать подальше, потому что этой осенью она выйдет из моды и испортит ваш образ.

Какие вещи перестанут быть актуальны осенью

Одежда кислотных цветов

Несмотря на то, что после выхода "Барби" весь мир буквально помешался на ярко-розовом, такой ажиотаж, по словам стилистов, продлится еще до конца лета, а потом пойдет на спад. Кислотные цвета выйдут из моды, поскольку они не практичны. Предпочтение этой осенью лучше отдавать спокойным светлым оттенкам.

Названы главные антитренды осени

Сапоги на шпильках

Такую обувь лучше отложить, потому что в списке трендов будут сапоги в ковбойском стиле или сапоги-трубы с массивной подошвой или каблуком. С их помощью можно будет сформировать стильные образы.

Какие вещи выйдут из моды осенью 2023

Джинсы скинны

Облегающие джинсы постепенно покидают списки трендов. Этой осенью стилисты рекомендуют отдавать предпочтение прямым моделям, единственный нюанс — их нужно правильно подобрать под тип своей фигуры.

Одежда, которая попала в антитренды осени 2023

Трикотажные платья

Такие платья остаются популярны, но только не все модели. Эксперты советуют этой осенью спрятать подальше обычные фасоны трикотажных платьев, которые напоминают длинный лонгслив. В этом году модными будут макси-платья с вырезами, которые придадут образу сексуальности и женственности.

Какие трикотажные платья больше не в моде

Гламур 2000-х годов

В прошлом голу стиль певицы Бритни Спирс был в тренде, но сейчас вышел из моды. Пора возвращаться к лаконичным вещам, спокойным оттенкам и минимализму в образе.

Вещи, которые вышли из моды в 2023

"Телеграф" писал ранее, какие джинсы будут в моде осенью 2023. Эксперты назвали несколько стильных фасонов.