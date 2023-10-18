Давно вышли из моды: какие серьги лучше не носить ни на праздник, ни на каждый день (фото)

Названы главные антитренды в серьгах осенью 2023

Одежда, которая вышла из моды может сильно испортить ваш образ, то же самое касается и украшений. Мы уже рассказывали, почему носить золото с серебром плохая примета, а сегодня предлагаем узнать, какие украшения, в частности серьги, стали антитрендами осени 2023.

Такие украшения не смогут сделать образ идеальным, более того, способны напрочь его испортить, пишет 24tv.ua. Лучше сейчас же спрятать эти серьги подальше в шкатулку и ждать, может быть они когда-то снова станут модными.

Серьги-висюльки

Такая модель сережек уже давно "отслужила" свое в ушах модниц. Это, конечно, не абсолютный антитренд, но годных моделей осталось очень мало. Так что лучше спрятать их подальше.

Серьги в виде огромных колец

Эти серьги были на пике своей популярности в начале 2000-х, однако теперь носить такие — показатель безвкусицы. Большие серьги-кольца давно потеряли свой стиль, впрочем, от средних и маленьких тоже лучше пока отказаться.

Серьги с двойными жемчужинами

Еще несколько лет назад серьги такой модели были на вершине трендов, они был у каждой уважающей себя модницы. А вот сейчас они устарели и больше не пользуются популярностью у девушек. Тоже, как говорится, отслужили свое. Положите их в дальний ящик и забудьте.

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