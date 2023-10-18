Давно вийшли з моди: які сережки краще не носити ні на свято, ні на кожен день (фото)

Названі головні антитренди в сережках восени 2023 року

Одяг, який вийшов з моди, може сильно зіпсувати ваш образ, те саме стосується і прикрас. Ми вже розповідали, чому носити золото зі сріблом погана прикмета, а сьогодні пропонуємо дізнатися, які прикраси, зокрема сережки, стали антитрендами осені 2023 року.

Такі прикраси не зможуть зробити образ ідеальним, більше того, здатні геть його зіпсувати, пише 24tv.ua. Краще зараз сховати ці сережки подалі в скриньку і чекати, можливо вони колись знову стануть модними.

Сережки-вісюльки

Така модель сережок вже давно "відслужила" своє у вухах модниць. Це, звичайно, не абсолютний антитренд, але придатних моделей лишилося дуже мало. Тож краще сховати їх подалі.

Сережки у вигляді величезних кілець

Ці сережки були на піку своєї популярності на початку 2000-х, проте тепер носити такі показник несмаку. Великі сережки-кільця давно втратили свій стиль, втім, від середніх і маленьких теж краще поки що відмовитися.

Сережки з подвійними перлинами

Ще кілька років тому сережки такої моделі були на вершині трендів, вони були у кожної модниці, що поважала себе. А зараз вони застаріли і більше не користуються популярністю у дівчат. Теж, як то кажуть, відслужили своє. Покладіть їх у далеку скриньку та забудьте.

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