Чтобы не выглядеть как "тетка": на что обратить внимание при выборе стильного пуховика на зиму (фото)

Полезные советы, если собрались обновить пуховик на зиму

Скоро зима, а значит самое время обновить свой зимний гардероб. Чтобы не замерзнуть в зимнюю стужу и выглядеть стильно, нужно правильно подобрать пуховик. Мы уже рассказывали, как правильно стирать зимний пуховик, а сегодня делимся, на что обратить внимание при покупке нового пуховика.

При выборе такого важного элемента зимнего гардероба стилисты рекомендуют обратить внимание на важные детали — фасон, оттенок, материал, длину и даже фурнитуру, пишет ТСН. Если выбрать правильно, зимняя куртка прослужит не один сезон.

На что обратить внимание при выборе пуховика

Длина

Смысл верхней одежды защищать от холода и сквозняков, поэтому лучше всего выбирать пуховик, который по длине будет до середины бедра, чтобы прикрывал ягодицы. Короткая куртка это может и удобнее, но в минусовую температуру от холода она не спасет.

Фото: Pinterest

Материал

В этом сезоне подбирайте модели пуховиков с гладкой матовой ткани, без помятостей. Наполнитель пуховика может быть и синтетическим, однако его плотность должна быть высокой, чтобы не пропускать холод.

Фото: Pinterest

Воротник

При выборе пуховика обратите внимание на воротник. Высокий теплый воротник пуховика может заменить шарф и хорошо защищает от холода. Это будет и красиво и практично.

Фото: Pinterest

Фурнитура

Также при покупке пуховика смотрите на фурнитуру, она должна быть качественной. Это залог более длительного времени эксплуатации пуховика. К тому же, качественная и стильная фурнитура сделает образ более элегантным.

Фото: Pinterest

Объем и вес

Верхняя одежда не должна плотно прилегать к телу, лучше, когда на сидит свободно, так больше шансов, что вам будет теплее. В этом сезоне выбирайте пуховики среднего объема и следите, чтобы он не был слишком тяжелым.

Фото: Pinterest

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