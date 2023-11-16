Щоб не виглядати як "тітка": на що звернути увагу під час вибору стильного пуховика на зиму (фото)

Корисні поради, якщо зібралися оновити пуховик на зиму

Незабаром зима, а значить, саме час оновити свій зимовий гардероб. Щоб не замерзнути в зимову заметіль і виглядати стильно, потрібно правильно підібрати пуховик. Ми вже розповідали, як правильно прати зимовий пуховик, а сьогодні ділимося, на що звернути увагу при купівлі нового пуховика.

При виборі такого важливого елементу зимового гардеробу стилісти рекомендують звернути увагу на важливі деталі – фасон, матеріал, довжину та навіть фурнітуру, пише ТСН. Якщо вибрати правильно, зимова куртка прослужить не один сезон.

На що звернути увагу при виборі пуховика

Довжина

Сенс верхнього одягу захищати від холоду та протягів, тому краще вибирати пуховик, який по довжині буде до середини стегна, щоб прикривав сідниці. Коротка куртка це може й зручніше, але за мінусової температури від холоду вона не врятує.

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Матеріал

Цього сезону підбирайте моделі пуховиків з гладкої матової тканини, без пом’ятостей. Наповнювач пуховика може бути синтетичним, проте його щільність повинна бути високою, щоб не пропускати холод.

Фото: Pinterest

Комір

При виборі пуховика зверніть увагу на комір. Високий теплий комір пуховика може замінити шарф та добре захищає від холоду. Це буде і красиво, і практично.

Фото: Pinterest

Фурнітура

Також при покупці пуховика дивіться на фурнітуру, вона має бути якісною. Це запорука тривалішої експлуатації пуховика. До того ж, якісна та стильна фурнітура зробить образ елегантнішим.

Фото: Pinterest

Об'єм та вага

Верхній одяг не повинен щільно прилягати до тіла, краще, коли сидить вільно, так більше шансів, що вам буде тепліше. Цього сезону вибирайте пуховики середнього об'єму і стежте, щоб він не був надто важким.

Фото: Pinterest

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