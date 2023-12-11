Маникюр 2024: какие цвета помогут привлечь деньги (фото)

Чтобы год был успешным и денежным, сделайте правильный маникюр

Если вы уже обустроили дом, подготовив его к праздникам, украсили елку, достали любимое платье на праздники, придумали вечерний макияж, но все еще сомневаетесь, какой цвет выбрать для декора ноготков, чтобы год был успешным и денежным, предлагаем вам несколько интересных идей. Всегда помним главный принцип — не переборщить.

"Телеграф" собрал несколько красивых идей, благодаря которым вы не сможете отбиться от денег и успеха в новом году. Выберите то, что подходит именно вам.

Синий маникюр

Цвет зимы – синий. Это не просто холодный оттенок, он примагничивает деньги. Поэтому выбирайте разные оттенки: от нежно-голубого до насыщенного синего с яркими акцентами.

От нежного до насыщенного холодного

Серебряные или золотистые блестки

Серебряные и золотые блестки на ногтях прекрасно выглядят на молочной и белой базе. Золото – успех во всех начинаниях, а серебро – справедливость и честность.

Блестки зимой нужны

Зеленый маникюр

В год Зеленого Дракона без зеленого – никак. Вы точно будете успешны, при деньгах, а самое главное – здоровы и спокойны. Даже если на вашем пути будут трудности, вы их преодолеете без проблем. Оттенки Дракона – вам в помощь.

Зеленый Дракон точно оценит такой вариант

Ранее "Телеграф" писал, как сделать маникюр в стиле мистической элегантности. Смотрите и восхищайтесь.