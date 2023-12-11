Манікюр 2024: які кольори допоможуть привабити гроші (фото)

Щоб рік був успішним та грошовитим, зробіть правильний манікюр

Якщо ви вже облаштували оселю, підготувавши її до свят, прикрасили ялинку, дістали особливу сукню на свята, придумали вечірній макіяж, але все ще вагаєтесь, який колір обрати для декору нігтиків, щоб рік був успішним та грошовитим, пропонуємо вам кілька цікавих ідей. Завжди пам'ятай головний принцип — не переборщити.

"Телеграф" зібрав кілька красивих ідей, завдяки яким ви не зможете відбитися від грошей та успіху у новому році. Оберіть те, що пасує саме вам.

Синій манікюр

Колір зими – синій. Це не просто холодний відтінок, він примагнічує гроші. Тому обирайте різні відтінки: від ніжно-блакитного до насиченого синього з яскравими акцентами.

Від ніжного до насиченого холодного

Срібні або золотисті блискітки

Срібні і золоті блискітки на нігтях мають гарний вигляд на молочній й білій базі. Золото – це успіх у всіх починаннях, а срібло – справедливість і чесність.

Блискітки взимку потрібні

Зелений манікюр

У рік Зеленого Дракона без зеленого – ніяк. Ви точно будете успішні, грошовиті, а найголовніше – здорові та спокійні. Навіть якщо на вашому шляху траплятимуться труднощі, ви їх здолаєте без проблем. Відтінки Дракона – вам на допомогу.

Зелений Дракон точно оцінить такий варіант

Раніше "Телеграф" писав, як зробити манікюр в стилі містичної елегантності. Дивіться та захоплюйтесь.