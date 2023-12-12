Как часто можно делать маникюр гель-лаком без ущерба для ногтей

Гель-лак обладает способностью пересушивать ногти

Многих женщин интересуют не только яркие идеи декора ногтей, но и вопрос, как часто можно делать маникюр гель-лаком, чтобы ногтевая пластина оставалась здоровой. Гель-лак, в отличие от обычных лаков, не содержит вредных химических веществ, как толуол и формальдегид и защищает ногти от процессов расслоения.

Телеграф объяснит вам, как часто можно делать гель-лак. Не следует забывать, что гель-лак может пересушить ногти, в результате чего они могут быть ломкими и трескаться.

Гель-лак или естественный вид

Длительное ношение гель-лаков мешает ногтям полноценно дышать. Они не получают достаточное количество кислорода и постепенно теряют собственный защитный слой. Именно поэтому после снятия покрытия гель-лаком ногти слабые и имеют желтоватый оттенок.

Чтобы этого не было, ногтям нужно давать отдых, делать перерыв от лака, шеллака и наращивания.

Перерывы между маникюром

Дерматологи подчеркивают, что больше всего страдают ногти даже не от самого покрытия лаком, а от процесса его снятия. Соответственно, специалисты советуют после трех-четырех процедур нанесения гель-лака давать им отдых. В этот период можно покрывать ногти лечебным базовым покрытием. Маски с натуральными маслами также улучшат состояние ногтевой пластины. Они увлажнят ногти, придадут здоровый вид и натуральный розовый оттенок.

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