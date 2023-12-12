Як часто можна робити манікюр гель-лаком без шкоди для нігтів

Гель-лак має здатність пересушувати нігті

Багатьох жінок цікавлять не лише яскраві ідеї декору нігтів, а й питання, як часто можна робити манікюр гель-лаком, аби нігтьова пластина залишалася здоровою. Гель-лак, на відміну від звичайних лаків, не містить шкідливих хімічних речовин, як толуол і формальдегід, та захищає нігті від процесів розшарування.

"Телеграф" пояснить вам, як часто можна робити гель-лак. Не варто забувати, що гель-лак може пересушити нігті, внаслідок чого вони можуть бути ламкими та тріскатися.

Гель-лак чи природній вигляд

Тривале носіння гель-лаків заважає нігтям повноцінно дихати. Вони не отримують достатньої кількості кисню та поступово позбуваються власного захисного шару. Саме тому після знімання покриття гель-лаком нігті слабкі та мають жовтуватий відтінок.

Аби цього не було, нігтям потрібно давати відпочинок, робити перерву від лаку, шелаку та нарощення.

Перерви між манікюром

Дерматологи наголошують, що найбільше страждають нігті навіть не від самого покриття лаком, а від процесу його знімання. Відповідно фахівці радять після трьох-чотирьох процедур нанесення гель-лаку давати їм відпочинок. У цей період можна покривати нігті лікувальним базовим покриттям. Маски з натуральними оліями також покращать стан нігтьової пластини. Вони зволожать нігті, нададуть здорового вигляду та натурального рожевого відтінку.

Раніше "Телеграф" писав, який манікюр варто зробити для прихильності Дракона. Якщо ви любитель мінімалізму, можна не робити дизайни і покрити нігті однотонним зеленим лаком.