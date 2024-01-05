Срочно бегите к парикмахеру: какие челки будут на пике трендов в 2024 году (фото)

Какие челки будут самыми модными в 2024 году

В каждом новом сезоне на смену одним трендам приходят другие. Это касается не только одежды и нарядов, но и стрижек. В новом 2024 году, на пике трендов будут три вида челок, которые точно понравятся модницам. Мы уже рассказывали о модной стрижке на зиму, которую не испортит шапка, а сегодня делимся, какие три вида челок будут в тренде в 2024 году.

Челка и стрижка в целом — это одно из первых, на что обращают внимание при виде девушки, пишет life.novyny. Как сделать челку стильной, читайте в нашем материале.

Топ-3 модные челки на 2024 год

Рваная челка

Этот вид челки был в тренде в прошлом году и не потеряет своей актуальности и в 2024 году. Рваную челку лучше делать для коротких стрижек, также она подойдет к боб-каре и удлиненным каскадам. Укладывать такую челку несложно, так что многим девушкам точно зайдет.

Фото: Pinterest

Челка-скинни

Эту необычную челку также называют "челкой-штрихкодом". Такой вид стрижки челки стал настоящим открытием для многих девушек. Особенно в жаркое время года, поскольку такая челка не мешает тепло- и воздухообмену кожи головы. Такой вид челки прекрасно подойдет к разным стрижкам, особенно стильно она будет смотреться с "рваным" каскадом.

Фото: Pinterest

Кудрявая челка

Модницы давно развеяли миф о том, что обладательницам кудрей нельзя делать челку. Есть варианты челок, которые подойдут к естественным кудрям очень хорошо и будут выглядеть стильно. Если у вас вьющиеся волосы и хотите челку — смело делайте, такой вид челки будет в тренде в этом году.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему запрещено стричь волосы себе. Узнайте, почему по приметам нельзя этого делать.