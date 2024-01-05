Терміново біжіть до перукаря: які чубчики будуть на піку трендів у 2024 році (фото)

Які чубчики будуть наймоднішими у 2024 році

У кожному новому сезоні на зміну одним трендам приходять інші. Це стосується не лише одягу та вбрання, а й стрижок. У новому 2024 році, на піку трендів будуть три види чубчиків, які точно сподобаються модницям. Ми вже розповідали про модну стрижку на зиму, яку не зіпсує шапка, а сьогодні ділимося, які три види чубчиків будуть у тренді у 2024 році.

Чубчик і стрижка в цілому — це одне з перших, на що звертають увагу при вигляді дівчини, пише life.novyny. Як зробити чубок стильним, читайте у нашому матеріалі.

Топ-3 модні чубчики на 2024 рік

Рваний чубчик

Цей вид чубчика був у тренді минулого року і не втратить своєї актуальності й у 2024 році. Рваний чубок краще робити для коротких стрижок, також він підійде до боб-каре та подовжених каскадів. Укладати такий чубчик нескладно, тож багатьом дівчатам точно зайде.

Фото: Pinterest

Чубчик-скінні

Цей незвичайний чубчик також називають "чубчиком-штрихкодом". Такий вид стрижки чубчика став справжнім відкриттям для багатьох дівчат. Особливо в спеку року, оскільки такий чубчик не заважає тепло- та повітрообміну шкіри голови. Такий вид чубчика чудово підійде до різних стрижок, особливо стильно він виглядатиме з "рваним" каскадом.

Фото: Pinterest

Кучерявий чубчик

Модниці давно розвіяли міф про те, що власницям кучерів не можна робити чубчика. Є варіанти чубчиків, які підійдуть до природних кучерів дуже добре і виглядатимуть стильно. Якщо у вас кучеряве волосся і хочете чубчика — сміливо робіть, такий вид чубчика буде в тренді цього року.

Фото: Pinterest

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