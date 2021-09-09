Укр

Природные водные фильтры: на Борнео нашли два новых вида моллюсков (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пресноводные мидии помогают воде быть чище. Новость обновлена 08 сентября 2021, 15:35
Пресноводные мидии помогают воде быть чище.

Такую находку ученые сделали впервые за сто лет.

Остров Борнео знаменит не только своими пляжами и наличием трех государств на нем, но и редкими видами пресноводных мидий. Так, ученым удалось обнаружить еще два, ранее науке не известных.

Находку они описали в научном журнале Aquatic Conservation.

Их нашли в малайзийских штатах Сабах в реке Кинабатанган на территории заповедника и Саравак в русле Лимбанга. Место обитания моллюсков в Сараваке находится на грани уничтожения — ученые из Малайзийского университета Ноттингема готовят документы для защиты территории и отмены планов по открытию здесь плантации масличных пальм.

Два новых вида мидий на Борнео
Два новых вида мидий на Борнео

Эти пресноводные мидии настолько отличаются от остальных на острове, что им присвоили отдельный род. Нововыявленные экземпляры назвали Khairuloconcha lunbawangorum по имени местного племени лу баванг и Khairuloconcha sahanae — в честь доктора Сахана Харуна, ныне покойного.

Мидии в реках Борнео не только редкие, но и полезные. Они помогают очищать воду от загрязнений и водорослей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Египте нашли останки нового вида ископаемого кита — у него были ноги и шакалья пасть.

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