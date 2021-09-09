Природні водні фільтри: на Борнео знайшли два нових види молюсків (фото)

Таку знахідку вчені зробили вперше за сто років.

Острів Борнео знаменитий не тільки своїми пляжами і наявністю трьох держав на ньому, але і рідкісними видами прісноводних мідій. Так, вченим вдалося виявити ще два, раніше науці не відомих.

Знахідку вони описали в науковому журналі Aquatic Conservation.

Їх знайшли в малайзійських штатах Сабах в річці Кінабатанган на території заповідника і Саравак в руслі Лімбанг. Місце проживання молюсків в Сараваці знаходиться на межі знищення — вчені з малайзійського університету Ноттінгема готують документи для захисту території і скасування планів щодо відкриття тут плантації олійних пальм.

Два нових види мідій на Борнео

Ці прісноводні мідії настільки відрізняються від інших на острові, що їм присвоїли окремий рід. Нововиявлені екземпляри назвали Khairuloconcha lunbawangorum на ім’я місцевого племені лу баванг і Khairuloconcha sahanae — на честь доктора Сахана Харуна, нині покійного.

Мідії в річках Борнео не тільки рідкісні, але і корисні. Вони допомагають очищати воду від забруднень і водоростей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Єгипті знайшли останки нового виду викопного кита — у нього були ноги і паща, як у шакала.