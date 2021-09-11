Безос хочет жить вечно и придумал, как можно приблизиться к своей цели

Для реализации целы он выбрал стартапы.

Массачусетский технологический университет в своем отчете выяснил, что один из богатейших на планете людей Джефф Безос пытается продлить свое существование на максимально возможный срок. Для этого он инвестирует в соответствующие стратапы.

Об этом сообщает MITʼs Technology Review.

Последним его вложением стала инициатива Altos Labs в Калифорнии. Стартап работает над омоложением клеток посредством превращения обычных клеток разных органов в стволовые. Кроме Безоса в числе инвесторов есть российский бизнесмен Юрий Мильнер.

Альтос Лабс в перспективе может найти способ лечить потерю зрения, травмы головного и спинного мозга и возрастную дегенерацию, поскольку из стволовых можно вырастить любые клетки.

Среди других вложений Безоса в идею вечной клеточной молодости — проект Unity Biotechnology, куда он инвестировал совместно с американским хедж-фондовым магнатом Питером Тилем.

Кроме этих двух в сфере интересов миллиардера еще четыре компании, занимающиеся подобными исследованиями.

Для Безоса идея продления жизни весьма важна — в обращении к акционерам Амазона в прошлом году он также поднимал эту тему.

Ранее "Телеграф" писал, что Безос и Бренсон астронавтами не станут.