Укр

Безос хочет жить вечно и придумал, как можно приблизиться к своей цели

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Джефф Безос. Новость обновлена 10 сентября 2021, 16:27
Джефф Безос.

Для реализации целы он выбрал стартапы.

Массачусетский технологический университет в своем отчете выяснил, что один из богатейших на планете людей Джефф Безос пытается продлить свое существование на максимально возможный срок. Для этого он инвестирует в соответствующие стратапы.

Об этом сообщает MITʼs Technology Review.

Последним его вложением стала инициатива Altos Labs в Калифорнии. Стартап работает над омоложением клеток посредством превращения обычных клеток разных органов в стволовые. Кроме Безоса в числе инвесторов есть российский бизнесмен Юрий Мильнер.

Альтос Лабс в перспективе может найти способ лечить потерю зрения, травмы головного и спинного мозга и возрастную дегенерацию, поскольку из стволовых можно вырастить любые клетки.

Среди других вложений Безоса в идею вечной клеточной молодости — проект Unity Biotechnology, куда он инвестировал совместно с американским хедж-фондовым магнатом Питером Тилем.

Кроме этих двух в сфере интересов миллиардера еще четыре компании, занимающиеся подобными исследованиями.

Для Безоса идея продления жизни весьма важна — в обращении к акционерам Амазона в прошлом году он также поднимал эту тему.

Ранее "Телеграф" писал, что Безос и Бренсон астронавтами не станут.

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