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Безос хоче жити вічно і придумав, як можна наблизитися до своєї мети

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Джефф Безос. Новина оновлена 10 вересня 2021, 16:27
Джефф Безос.

Для реалізації цілі він вибрав стартапи.

Массачусетський технологічний університет в своєму звіті з’ясував, що один з найбагатших на планеті людей Джефф Безос намагається продовжити своє існування на максимально можливий термін. Для цього він інвестує в відповідні стратапи.

Про це повідомляє MIT’s Technology Review.

Останнім його вкладенням стала ініціатива Altos Labs в Каліфорнії. Стартап працює над омолодженням клітин за допомогою перетворення звичайних клітин різних органів в стовбурові. Крім Безоса серед інвесторів є російський бізнесмен Юрій Мільнер.

Альтос Лабс в перспективі може знайти спосіб лікувати втрату зору, травми головного і спинного мозку і вікову дегенерацію, оскільки зі стовбурових можна виростити будь-які клітини.

Серед інших вкладень Безоса в ідею вічної клітинної молодості — проєкт Unity Biotechnology, куди він інвестував спільно з американським хедж-фондовим магнатом Пітером Тілем.

Крім цих двох в сфері інтересів мільярдера ще чотири компанії, що займаються подібними дослідженнями.

Для Безоса ідея продовження життя вельми важлива — в зверненні до акціонерів Амазону минулого року він також підіймав цю тему.

Раніше "Телеграф" писав, що Безос і Бренсон астронавтами не стануть.

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