Стало відомо, чи отримають Безос і Бренсон звання астронавтів

Космічним в США вважається політ, який проходить не менше ніж в 80 км над Землею. При цьому після польоту в космос Джеффа Безоса 20 липня на кораблі New Shepard і Річарда Бренсона, який злітав за кордон планети 11 липня на Unity-22, на звання астронавтів вони претендувати не можуть.

Про це повідомляє ВВС.

Правила змінили в день польоту Джеффа Безоса. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) уточнило критерії присвоєння звання астронавта і нагрудного знака "крила астронавта" вперше з 2004 року.

Згідно з новим формулюванням астронавт це той, хто є членом екіпажу і вносить істотний внесок в безпеку польоту. Таким чином космічні туристи не стають астронавтами автоматично. Вирішувати управління авіації буде в кожному випадку індивідуально.

Раніше "Телеграф" писав, що NASA відправить у космос капсулу часу.