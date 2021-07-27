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Стало відомо, чи отримають Безос і Бренсон звання астронавтів

Стало відомо, чи отримають Безос і Бренсон звання астронавтів
03:27 Сьогодні Телеграф FAA

Космічним в США вважається політ, який проходить не менше ніж в 80 км над Землею. При цьому після польоту в космос Джеффа Безоса 20 липня на кораблі New Shepard і Річарда Бренсона, який злітав за кордон планети 11 липня на Unity-22, на звання астронавтів вони претендувати не можуть.

Про це повідомляє ВВС.

Правила змінили в день польоту Джеффа Безоса. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) уточнило критерії присвоєння звання астронавта і нагрудного знака "крила астронавта" вперше з 2004 року.

Згідно з новим формулюванням астронавт це той, хто є членом екіпажу і вносить істотний внесок в безпеку польоту. Таким чином космічні туристи не стають астронавтами автоматично. Вирішувати управління авіації буде в кожному випадку індивідуально.

Раніше "Телеграф" писав, що NASA відправить у космос капсулу часу.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

США, Космос, Астронавт, Ричард Брэнсон, Джеф Безос.
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