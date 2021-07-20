"Вот как это началось": Безос показал свой полет в невесомости (видео)

Во вторник, 20 июля, основатель Amazon и богатейший человек Земли Джеф Безос отправился в путешествие в космос.

После успешного приземления, он обнародовал в своем Инстаграм видео того, как находившиеся на борту "New Shepard" космические туристы отреагировали на состояние невесомости.

"Вот как это началось", - написал он.

На коротком ролике показано, как Безос, его брат Марк, 82-летняя астронавт Уолли Фанк и 18-летний начинающий пилот Оливер Дэемен парят в капсуле. Заодно был заснят вид Земли из "самых больших окон в космосе".

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Как сообщалось ранее, другой миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый туристический полет в космос 11 июля.

Впрочем, компании Безоса перед этим обозвали его корабль "высотным самолетом" и заявили, что его полет не может считаться космическим.