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"Вот как это началось": Безос показал свой полет в невесомости (видео)

"Вот как это началось": Безос показал свой полет в невесомости (видео)
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 20 июля, основатель Amazon и богатейший человек Земли Джеф Безос отправился в путешествие в космос

После успешного приземления, он обнародовал в своем Инстаграм видео того, как находившиеся на борту "New Shepard" космические туристы отреагировали на состояние невесомости. 

"Вот как это началось", - написал он. 

На коротком ролике показано, как Безос, его брат Марк, 82-летняя астронавт Уолли Фанк и 18-летний начинающий пилот Оливер Дэемен парят в капсуле. Заодно был заснят вид Земли из "самых больших окон в космосе". 

 
 
 
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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

 

Как сообщалось ранее, другой миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый туристический полет в космос 11 июля.  

Впрочем, компании Безоса перед этим обозвали его корабль "высотным самолетом" и заявили, что его полет не может считаться космическим.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Космос, Blue Origin, New Shepard, Джеф Безос.
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