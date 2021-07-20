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Богатейший человек на Земле летит в космос (онлайн-трансляция)

Богатейший человек на Земле летит в космос (онлайн-трансляция)
15:42 Сегодня Телеграф news100.org

Во вторник, 20 июля, многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов "New Shepard" компании "Blue Origin" впервые выведет на космическую высоту капсулу с людьми. На его борту находится глава компании и самый богатый человек на Земле Джефф Безос.

Трансляция подготовки к полету и самого полета ведется на канале Blue Origin в YouTube и называется "New Shepard First Human Flight" (рус. "Новый Шепард - первый полет людей"). 

 По плану, взлет аппарата должен начаться в 16:00 по Киеву.

В состав экипажа входят Безос; его 53-летний брат, финансист-миллионер Марк Безос; 82-летняя экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк; 18-летний будущий студент физико-математического Университета Утрехта и начинающий пилот Оливер Дэемен из Нидерландов.

По состоянию на 15:40 все члены экипажа уже находятся в капсуле, а сам корабль проходит предполетную подготовку.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 59

Все по теме:

Полет, Трансляция, Джефф Безос, Blue Origin, New Shepard.
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