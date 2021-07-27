Стало известно, получат ли Безос и Брэнсон звания астронавтов

Космическим в США считается полет, который проходит не менее чем в 80 км над Землей. При этом после полета в космос Джеффа Безоса 20 июля на корабле New Shepard и Ричарда Брэнсона, который слетал за границы планеты 11 июля на Unity-22, на звание астронавтов они претендовать не могут.

Об этом сообщает ВВС.

Правила изменили в день полета Джеффа Безоса. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило критерии присвоения звания астронавта и нагрудного знака "крылья астронавта" впервые с 2004 года.

Согласно новой формулировке астронавт это тот, кто является членом экипажа и вносит существенный вклад в безопасность полета. Таким образом космические туристы не становятся астронавтами автоматически. Решать управление авиации будет в каждом случае индивидуально.

Ранее "Телеграф" писал, что NASA отправит в космос капсулу времени.