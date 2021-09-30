Японцы научились выращивать рыб с помощью "суррогатного материнства"

Это позволит выращивать даже исчезнувшие виды, если их клетки сохранятся в замороженном состоянии.

Японские ученые усовершенствовали технологию, которая поможет в перспективе удешевить промышленное производство рыбы и сохранить редкие виды. Речь о своего рода "суррогатном материнстве", когда биологический материал от "донора" подсаживают в рыбу другого вида.

Об этом сообщает научный журнал Hakai.

Первые исследования в этом направлении были начаты еще 20 лет назад, но современные технологии уже позволили вырастить японских желтохвостов, а другие исследователи достигли определенных успехов в выращивании форели и осетров.

В Японии ученые пошли дальше и в специальном заповеднике выращивают иглобрюха из донорских клеток. Это деликатесная рыба фугу. Сейчас завершаются испытания, которые покажут насколько "дети" таких рыб соответствуют показателям донорского вида. Пока неясно разрешат ли власти использование такой модифицированной пищи для широкого круга покупателей.

Также ученые отмечают, что за 2020 год в мире вымерли 16 видов пресноводных рыб и подобные технологии могут спасти популяцию.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за изменений климата в мире могу вымереть даже акулы — 37% попали в список уязвимых животных.