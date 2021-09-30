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Японці навчилися вирощувати риб за допомогою "сурогатного материнства"

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Галина Михайлова
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Вчені-рибалки виловлюють японського гольця.
Вчені-рибалки виловлюють японського гольця.

Це дозволить вирощувати навіть зниклі види, якщо їх клітини збережуться в замороженому стані.

Японські вчені вдосконалили технологію, яка допоможе в перспективі здешевити промислове виробництво риби і зберегти рідкісні види. Мова про свого роду "сурогатне материнство", коли біологічний матеріал від "донора" підсаджують в рибу іншого виду.

Про це повідомляє науковий журнал Hakai.

Перші дослідження в цьому напрямку були розпочаті ще 20 років тому, але сучасні технології вже дозволили виростити японських жовтохвостів, а інші дослідники досягли певних успіхів у вирощуванні форелі і осетрів.

В Японії вчені пішли далі і в спеціальному заповіднику вирощують іглобрюха з донорських клітин. Це делікатесна риба фугу. Зараз завершуються випробування, які покажуть наскільки "діти" таких риб відповідають показникам донорського виду. Поки неясно чи дозволить влада використання такої модифікованої їжі для широкого кола покупців.

Також вчені відзначають, що за 2020 рік у світі вимерли 16 видів прісноводних риб і подібні технології можуть врятувати популяцію.

Раніше "Телеграф" писав, що через зміни клімату в світі можу вимерти навіть акули — 37% потрапили в список уразливих тварин.

Теги:
#Японія #Сурогатне материнство #Риби #Генетика
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