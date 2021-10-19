Существует ли Лохнесское чудовище? Эксперт расставил все точки над "і"

Любые теории о наличии "Несси" в Шотландии не проходят проверки фактами

Многим с детства не давала покоя легенда о невероятном чудовище, живущим в глубинах давнего шотландского озера Лох-Несс. На протяжении десятилетий научные работники со всего мира пытались получить ответ на то, существует ли "Несси" на самом деле, и официальная версия, разумеется, существует.

Её и раскрыл в личном Instagram популяризатор науки, известный детский писатель Александр Толмачев.

По его словам, никаких чудовищ или других непривычных человеческому глазу животных в Лох-Несс не обитает. Вся легенда о "Несси" — не больше, чем множество связанных друг с другом фейков, которые были массово растиражированы в ХХ веке за неимением возможности доказать обратное.

Толмачев говорит, что история о Лохнесском чудовище не проходит проверку научными фактами, ведь чаще всего это существо так или иначе "родичают" с плезиозаврами — одним из видов динозавров, которые относились к пресмыкающимся.

Плезиозавр

Как объясняет популяризатор науки, плезиозавры вымерли около 65 миллионов лет назад. Спустя такое длительное время ни один живой вид не способен сохраняться в изначальной форме, не начиная эволюционировать.

К тому же, самому озеру Лох-Несс, говорит Александр Толмачев, всего около 10 тысяч лет. Оно возникло при отходе гигантского ледника с территории современной Шотландии.

"И как туда попал этот плезиозавр? Подо льдом спал? Или в океане ждал, а потом сразу прыгнул в озеро, на британские острова?" — спрашивает писатель, таким образом ставя под сомнение все теории о существовании "Несси".

Еще одним доказательством в пользу отсутствия чудовища в озере является отсутствие новых свидетельств его активности, считает исследователь. По словам Толмачева, для жизни любому существу нужна популяция, а это минимум 500 живых особей, чтобы обеспечить вид от вымирания.

Однако пока ни одному из туристов, плавающих по судоходному Лох-Нессу, так и не удалось заснять дружелюбную (или не очень) "Несси".

С видеоверсией объяснения вы можете ознакомиться ниже (просмотр примерно с 40-й минуты).

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