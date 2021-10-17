Просто о сложном: как объяснить ребенку, почему птицы летают, а люди нет

Для полета птичкам нужен поток воздуха, который они создают взмахами крыльев

Невероятные вопросы от детишек часто сыплются на головы взрослых, как из дырявого мешка. Маленьким почемучкам интересно все: и почему небо имеет голубой цвет, а облака белые, и почему люди не летают как птицы.

Чтобы справиться с ответом на последний вопрос, "Телеграф" предлагает всем ознакомиться с простым объяснением специфики птичьего полета от популяризатора науки и детского писателя Александра Толмачева.

Итак, птицы летают потому, что их… поддерживает воздух. Да, вот так просто. Но если начать разбираться, что и предлагает сделать Толмачев, то окажется, что птичьему полету способствует сразу немало факторов.

"Силе гравитации, тянущей птицу вниз, всегда противостоит подъемная сила, — поясняет исследователь. — Она возникает, когда ветер ударяет в крыло птицы".

Эту самую подъемную силу, по утверждению Александра Толмачева, испытывал каждый взрослый или ребенок, который выставлял из окошка машины (а, может, поезда) руку навстречу ветру. Когда человеческую ладошку подкидывает на ветру, это значит, что она подчиняется подъемной силе.

Но ведь птицы на дожидаются сильного ветра, спросят дети и будут правы. На это вы можете аргументировать следующим образом: подобные потоки птицы создают для себя сами, взмахивая крыльями при взлете.

Это уже в воздухе они могут оставлять крылья неподвижными, планируя над землей в воздушных потоках. А сидя на земле или на дереве, им нужно себя "подтолкнуть", что они и делают с помощью крылышек.

К слову, возможности личного полета птицам также помогают биологические особенности организма: полые внутри кости, короткий кишечник, в котором надолго не задерживается груз пищи, и даже отсутствие зубов. Строение же людей значительно отличается от птичьего, поэтому для полетов нам приходится пользоваться самолетами, вертолетами, аэропланами или, на худой конец, парашютами.

"Т.е. если б Икар страдал остеопорозом, перенес резекцию кишечника и лишился всех зубов, он бы не разбился?", "В детстве всегда хотела узнать почему мы не летаем, как птицы. Спасибо за познавательные лекции!", "Как интересно! Пойду дочке расскажу", "Обалдеть! Только вот пару дней назад пятилетка моя пристала ко мне с этим вопросом, а я так и не смогла достойно объяснить. Зато вот дала вас послушать и ей все понятно", — пишут благодарные комментаторы под видео.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как просто и понятно можно объяснить ребенку, почему трава имеет зеленый цвет.