Как объяснить ребенку, почему трава зеленого цвета

Детское любопытство границ не знает.

Те люди, у которых дома живет маленький ребенок, могут с уверенностью заявить, что иногда приходится вспоминать школьный курс, чтобы дать ответы на все "почему?". При этом иногда казалось бы самые банальные вопросы могут затрагивать очень сложные темы. Например, недавно мы писали о том, как объяснить ребенку, почему небо голубое, а облака белые, а теперь же затронем еще один распространенный вопрос — почему трава зеленая?

Чтобы не утруждать себя объяснениями, можно просто включить видео популяризатор науки и детский писатель Александра Толмачева, который простыми словами объясняет почему это так.

Однако если вы хотите показаться умнее в глазах своего чада, то стоит запомнить, что такой свой окрас растения получают благодаря пигменту хлорофиллу, который содержится в их клетках в органеллах под названием хлоропласты.

Хлоропласты, в свою очередь необходимы растениям для процесса по превращению солнечного света, углекислого газа и воды в сахара, из которых они получают энергию. Этот процесс называется фотосинтезом.

Зеленый же цвет хлорофилл имеет потому, что это позволяет поглощать солнечные лучи почти во всем спектре, кроме, собственно, зеленого. Это позволяет получить больше энергии, чем если бы отражались лучи красного или синего цветов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем детям делали пробу Манту и правда ли то, что ее нельзя мочить.