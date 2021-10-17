Просто про складне: як пояснити дитині, чому птахи літають, а люди ні

Для польоту пташкам потрібен потік повітря, який вони створюють помахами крил

Неймовірні питання від діточок часто сиплються на голови дорослих, як із дірявого мішка. Маленьким чомучкам цікаво все: і чому небо має блакитний колір, а хмари білі, і чому люди не літають як птахи.

Щоб впоратися з відповіддю на останнє запитання, "Телеграф" пропонує всім ознайомитися із простим поясненням специфіки пташиного польоту від популяризатора науки і дитячого письменника Олександра Толмачова.

Отже, птахи літають тому, що їх... підтримує повітря. Так, ось так просто. Але якщо почати розбиратися, що і пропонує зробити Толмачов, то виявиться, що пташиному польоту сприяє відразу чимало факторів.

"Силі гравітації, котра тягне пташку вниз, завжди протистоїть підйомна сила, — пояснює дослідник. — Вона виникає, коли вітер вдаряє в крило птахи".

Цю саму підйомну силу, за твердженням Олександра Толмачова, відчували кожен дорослий або дитина, які виставляли з вікна машини (а, може, потягу) руку назустріч вітру. Коли людську долоню підкидає на вітрі, це означає, що вона підпорядковується підйомній силі.

Але ж птиці на чекають сильного вітру, запитають діти і будуть праві. На це ви можете аргументувати наступним чином: подібні потоки птиці створюють для себе самі, змахуючи крилами при зльоті.

Це вже у повітрі вони можуть залишати крила нерухомими, "зависаючи" над землею у повітряних потоках. А от сидячи на землі або на дереві, їм потрібно себе "підштовхнути", що вони і роблять із допомогою крил.

До слова, політ птахів також допомагають забезпечити біологічні особливості організму: порожні всередині кістки, короткий кишечник, в якому надовго не затримується вантаж їжі, і навіть відсутність зубів. Будова ж людей значно відрізняється від пташиної, тому для польотів нам доводиться користуватися літаками, вертольотами, літаками чи, врешті-решт, парашутами.

"Тобто якщо б Ікар страждав остеопорозом, переніс резекцію кишечника і позбувся всіх зубів, він би не розбився?", "У дитинстві завжди хотіла дізнатися чому ми не літаємо, як птахи. Спасибі за пізнавальні лекції!", "Як цікаво ! Піду доньці розповім", "Оце так! Тільки ось пару днів тому п’ятирічка моя пристала до мене з цим питанням, а я так і не змогла гідно пояснити. Зате ось дала вас послухати і їй все зрозуміло", — пишуть вдячні коментатори під відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як просто і зрозуміло можна пояснити дитині, чому трава має зелений колір.