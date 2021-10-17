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Просто про складне: як пояснити дитині, чому птахи літають, а люди ні

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Дуже часто птахи в повітрі просто планують, як паперові літачки Новина оновлена 17 жовтня 2021, 14:10
Дуже часто птахи в повітрі просто планують, як паперові літачки

Для польоту пташкам потрібен потік повітря, який вони створюють помахами крил

Неймовірні питання від діточок часто сиплються на голови дорослих, як із дірявого мішка. Маленьким чомучкам цікаво все: і чому небо має блакитний колір, а хмари білі, і чому люди не літають як птахи.

Щоб впоратися з відповіддю на останнє запитання, "Телеграф" пропонує всім ознайомитися із простим поясненням специфіки пташиного польоту від популяризатора науки і дитячого письменника Олександра Толмачова.

Отже, птахи літають тому, що їх... підтримує повітря. Так, ось так просто. Але якщо почати розбиратися, що і пропонує зробити Толмачов, то виявиться, що пташиному польоту сприяє відразу чимало факторів.

"Силі гравітації, котра тягне пташку вниз, завжди протистоїть підйомна сила, — пояснює дослідник. — Вона виникає, коли вітер вдаряє в крило птахи".

Цю саму підйомну силу, за твердженням Олександра Толмачова, відчували кожен дорослий або дитина, які виставляли з вікна машини (а, може, потягу) руку назустріч вітру. Коли людську долоню підкидає на вітрі, це означає, що вона підпорядковується підйомній силі.

Але ж птиці на чекають сильного вітру, запитають діти і будуть праві. На це ви можете аргументувати наступним чином: подібні потоки птиці створюють для себе самі, змахуючи крилами при зльоті.

Це вже у повітрі вони можуть залишати крила нерухомими, "зависаючи" над землею у повітряних потоках. А от сидячи на землі або на дереві, їм потрібно себе "підштовхнути", що вони і роблять із допомогою крил.

До слова, політ птахів також допомагають забезпечити біологічні особливості організму: порожні всередині кістки, короткий кишечник, в якому надовго не затримується вантаж їжі, і навіть відсутність зубів. Будова ж людей значно відрізняється від пташиної, тому для польотів нам доводиться користуватися літаками, вертольотами, літаками чи, врешті-решт, парашутами.

"Тобто якщо б Ікар страждав остеопорозом, переніс резекцію кишечника і позбувся всіх зубів, він би не розбився?", "У дитинстві завжди хотіла дізнатися чому ми не літаємо, як птахи. Спасибі за пізнавальні лекції!", "Як цікаво ! Піду доньці розповім", "Оце так! Тільки ось пару днів тому п’ятирічка моя пристала до мене з цим питанням, а я так і не змогла гідно пояснити. Зате ось дала вас послухати і їй все зрозуміло", — пишуть вдячні коментатори під відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як просто і зрозуміло можна пояснити дитині, чому трава має зелений колір.

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#Птахи #Наука #Політ
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