Як пояснити дитині, чому трава зеленого кольору

Дитяча цікавість кордонів не знає.

Ті люди, у яких вдома живе маленька дитина, можуть з упевненістю заявити, що іноді доводиться згадувати шкільний курс, щоб дати відповіді на всі "чому?". При цьому іноді здавалося б самі банальні питання можуть зачіпати дуже складні теми. Наприклад, недавно ми писали про те, як пояснити дитині, чому небо блакитне, а хмари білі, а тепер же торкнемося ще одного поширеного питання — чому трава зелена?

Щоб не обтяжувати себе поясненнями, можна просто включити відео популяризатора науки та дитячий письменник Олександра Толмачова, який простими словами пояснює чому це так.

Однак якщо ви хочете здатися розумнішими в очах свого чада, то варто запам’ятати, що такий свій окрас рослини отримують завдяки пігменту хлорофілу, який міститься в їх клітинах в органелах під назвою хлоропласти.

Хлоропласти, своєю чергою необхідні рослинам для процесу по перетворенню сонячного світла, вуглекислого газу і води в цукор, з яких вони отримують енергію. Цей процес називається фотосинтезом.

Зелений же колір хлорофіл має тому, що це дозволяє поглинати сонячні промені майже в усьому спектрі, крім, власне, зеленого. Це дозволяє отримати більше енергії, ніж якби відбивалися промені червоного або синього кольорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо дітям робили пробу Манту і чи правда те, що її не можна мочити.