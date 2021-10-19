Чи існує Лохнеське чудовисько? Експерт розставив всі крапки над "і"

Будь-які теорії про наявність "Нессі" в Шотландії не проходять перевірки фактами

Багатьом з дитинства не давала спокою легенда про неймовірне чудовисько, яке живе в глибинах давнього шотландського озера Лох-Несс. Протягом десятиліть науковці з усього світу намагалися отримати відповідь на те, чи існує "Нессі" насправді, і офіційна версія, звісно, існує.

Її і розкрив в особистому Instagram популяризатор науки, відомий дитячий письменник Олександр Толмачов.

За його словами, ніяких чудовиськ або інших незвичних для людського ока тварин в Лох-Несс нема. Вся легенда про "Нессі" — не більше, ніж безліч пов’язаних одне з одним фейків, які були масово розтиражовані у ХХ столітті через неможливість довести зворотне.

Толмачов каже, що історія про Лохнеське чудовисько не проходить перевірку науковими фактами, адже найчастіше цю істоту так чи інакше "родичають" із плезіозаврами — одним із видів динозаврів, яких відносять до плазунів.

Плезіозавр

Як пояснює популяризатор науки, плезіозаври вимерли близько 65 мільйонів років тому. За такий тривалий час жоден живий вид не здатний зберігатися в початковій формі, не починаючи еволюціонувати.

До того ж, самому озеру Лох-Несс, каже Олександр Толмачов, всього близько 10 тисяч років. Воно виникло при відході гігантського льодовика з території сучасної Шотландії.

"І як туди потрапив цей плезіозавр? Під льодом спав? Чи в океані чекав, а потім відразу стрибнув у озеро, на британські острови?" — запитує письменник, таким чином ставлячи під сумнів всі теорії про існування "Нессі".

Ще одним доказом на користь відсутності чудовиська в озері є відсутність нових свідчень його активності, вважає дослідник. За словами Толмачова, для життя будь-якій істоти потрібна популяція, а це мінімум 500 особин, щоб убезпечити вид від вимирання.

Однак поки жодному із туристів, котрі плавають судноплавним Лох-Нессом, так і не вдалося зняти доброзичливу (або не дуже) "Нессі".

З відеоверсією пояснення ви можете ознайомитися нижче (перегляд приблизно з 40-ї хвилини).

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