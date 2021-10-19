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Чи існує Лохнеське чудовисько? Експерт розставив всі крапки над "і"

Автор
Олена Вєчканова
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Якби "Нессі" існувала, вона б обов’язково була помічена туристами
Якби "Нессі" існувала, вона б обов’язково була помічена туристами

Будь-які теорії про наявність "Нессі" в Шотландії не проходять перевірки фактами

Багатьом з дитинства не давала спокою легенда про неймовірне чудовисько, яке живе в глибинах давнього шотландського озера Лох-Несс. Протягом десятиліть науковці з усього світу намагалися отримати відповідь на те, чи існує "Нессі" насправді, і офіційна версія, звісно, існує.

Її і розкрив в особистому Instagram популяризатор науки, відомий дитячий письменник Олександр Толмачов.

За його словами, ніяких чудовиськ або інших незвичних для людського ока тварин в Лох-Несс нема. Вся легенда про "Нессі" — не більше, ніж безліч пов’язаних одне з одним фейків, які були масово розтиражовані у ХХ столітті через неможливість довести зворотне.

Толмачов каже, що історія про Лохнеське чудовисько не проходить перевірку науковими фактами, адже найчастіше цю істоту так чи інакше "родичають" із плезіозаврами — одним із видів динозаврів, яких відносять до плазунів.

Плезіозавр
Плезіозавр

Як пояснює популяризатор науки, плезіозаври вимерли близько 65 мільйонів років тому. За такий тривалий час жоден живий вид не здатний зберігатися в початковій формі, не починаючи еволюціонувати.

До того ж, самому озеру Лох-Несс, каже Олександр Толмачов, всього близько 10 тисяч років. Воно виникло при відході гігантського льодовика з території сучасної Шотландії.

"І як туди потрапив цей плезіозавр? Під льодом спав? Чи в океані чекав, а потім відразу стрибнув у озеро, на британські острови?" — запитує письменник, таким чином ставлячи під сумнів всі теорії про існування "Нессі".

Ще одним доказом на користь відсутності чудовиська в озері є відсутність нових свідчень його активності, вважає дослідник. За словами Толмачова, для життя будь-якій істоти потрібна популяція, а це мінімум 500 особин, щоб убезпечити вид від вимирання.

Однак поки жодному із туристів, котрі плавають судноплавним Лох-Нессом, так і не вдалося зняти доброзичливу (або не дуже) "Нессі".

З відеоверсією пояснення ви можете ознайомитися нижче (перегляд приблизно з 40-ї хвилини).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як можна простими словами пояснити дитині, чому птахи літають, а люди ні.

Теги:
#Лох-Несс #Озеро #Чудовисько
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