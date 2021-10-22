Эксперт рассказал, по какой причине ленивцы настолько медлительны

Удивительно, но малая скорость помогает ленивцам укрываться от хищников

Наверняка, всем известно, что наиболее "ленивым" существом на планете является, собственно, ленивец — из-за своей низкой скорости и неповоротливости. Многие не раз задавались вопросом, в чем же причина такого поведения животного.

Сегодня "Телеграф" поможет это выяснить благодаря объяснениям детского писателя, популяризатора науки Александра Толмачева.

Ленивцы являются самыми медленными млекопитающими на Земле, утверждает специалист. Однако благодаря тому, что они "не размениваются" на быстрые движения, им удается сэкономить много энергии.

Её ленивцы тратят на то, чтобы практически постоянно быть на ветках деревьев, питаясь небольшим количеством их листьев. Это помогает зверькам быть вне поля зрения некоторых крупных хищников, которые могли бы заприметить их в качестве завтрака.

Также из-за неповоротливости ленивца в его шерсти часто прорастают водоросли. Впрочем, они не только не добавляют ему проблем, но и помогают маскироваться — делают ленивца по цвету максимально схожим с древесной корой.

"Так что медлительность ленивца — никакая не лень, а приспособление для выживания!" — рассказал Александр Толмачев в своем Instagram.

Также исследователь разместил видеозапись из одного бразильского городка, где небезразличный водитель помог ленивцу, желающему перебраться через дорогу, быстрее добраться "из пункта А в пункт Б". Таким образом животное осталось целым и невредимым, а на дороге не образовалась пробка из "ждунов" на время медлительного перехода ленивцем пути.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли доказательства того, что Лох-Несское чудовище существует на самом деле.