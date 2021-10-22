Експерт розповів, чому лінивці настільки повільні

Дивно, але мала швидкість допомагає лінивців ховатися від хижаків

Напевно, всім відомо, що найбільш "ледачою" істотою на планеті є, власне, лінивець — через свою низьку швидкість і неповороткість. Чимало людей неодноразово задавалися питанням, у чому ж причина такої поведінки тварини.

Сьогодні "Телеграф" допоможе це з’ясувати завдяки поясненням дитячого письменника, популяризатора науки Олександра Толмачова.

Лінивці є найбільш повільними ссавцями на Землі, стверджує фахівець. Однак завдяки тому, що вони "не розмінюються" на швидкі рухи, їм вдається заощадити багато енергії.

Її лінивці витрачають на те, щоб практично постійно бути на гілках дерев, харчуючись невеликою кількістю листя. Це допомагає тваринкам бути поза увагою деяких великих хижаків, які могли б запримітити їх в якості сніданку.

Також через неповороткість лінивця в його шерсті часто проростають водорості. Втім, вони не тільки не додають йому проблем, але і допомагають маскуватися — роблять лінивця за кольором максимально схожим з корою.

"Так що повільність лінивця — ніяка не лінь, а пристосування для виживання!" — розповів Олександр Толмачов у своєму Instagram.

Також дослідник розмістив відеозапис із одного бразильського містечка, де небайдужий водій допоміг лінивцеві, бажаючому перебратися через дорогу, швидше дістатися "із пункту А до пункту Б". Таким чином тварина залишилася цілою і неушкодженою, а на дорозі не утворилася пробка із "почекунів" на час повільного переходу лінивцем шляху.

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