Укр

Небо над Аргентиной внезапно наполнилось необычными облаками: видео редкого события

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Серебристые облака
Серебристые облака

Аргентинцы увидели самые высокие облака в атмосфере.

Утром 24 января в небе над Аргентиной внезапно появились серебристые облака. Такое явление для этой местности редкость.

Об этом сообщает сайт Space Weather.

Ученым даже пришлось проверить облака с помощью лазерного радара в Рио-Гранде. Эхо вернулось с высоты 85 км над поверхностью Земли.

По мнению ученых, причиной феномена стало недавнее извержение вулкана вблизи острова Тонга. При извержении в атмосферу был выброшен шлейф мелких частиц пепла и, что главное, водяного пара. Если эти частицы достигли мезосферы, то могли вызвать образование серебристых облаков.

Серебристые или полярные мезосферные облака — это редкое природное явление. Облака напоминают перья и имеют синеватый или серебристый цвет. Уникальность их в том, что они хорошо видны в ночном небе после заката солнца поскольку находятся в мезосфере (на высоте 80 км над поверхностью Земли).

Их можно увидеть только летом, так как на этой высоте в мезосфере у полюсов самые низкие температуры в году.

Облака состоят из кристалликов водяного льда очень малого размера, которые образуются из микрочастиц пыли предположительно космического происхождения (из микрометеоров).

Серебристые облака можно увидеть только в Северном полушарии на географических широтах от 45 до 60 градусов. Аргентинцы увидели их на 51,6 градуса южной широты, что и подтверждает редкость и уникальность такого явления.

Напомним, в декабре 2021 космическому телескопу американского аэрокосмического агентства NASA удалось зафиксировать уникальное скопление звезд, обнаруженное в нашей галактике.

Теги:
#Космос #Небо #мезосферные облака
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