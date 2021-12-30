Укр

"Бриллиантовый гобелен" Млечного пути: NASA показало завораживающий снимок

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Космический телескоп NASA
Космический телескоп NASA

Удивительное скопление звезд находится на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли

Космическому телескопу американского аэрокосмического агентства NASA удалось зафиксировать уникальное скопление звезд, обнаруженное в нашей галактике.

Как сообщают на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в Twitter, снимок, который удалось сделать ученым, напоминает роскошный бриллиантовый гобелен.

На опубликованной фотографии можно созерцать невероятное блестящее скопление самых ярких звезд. Удивительный объект астрономы был обнаружен в нашей галактике, которая называется Млечный Путь.

Скопление звезд, которое получило название "Трюмплер 14"
Скопление звезд, которое получило название "Трюмплер 14"

"Трюмплер 14" — именно такое название ученые решили дать вновь открытому звездообразованию, находится в туманности Киля, на расстоянии восьми тысяч световых лет от нашей планеты.

Также отмечается, что так, как "бриллиантовая находка" имеет возраст примерно в полмиллиона лет, она сосредоточивает в себе одну из самых высоких концентраций массивных звезд, светящихся на площади Млечного Пути.

Вероятно, звезды, изображенные на снимке сине-белым цветом, уже через несколько миллионов лет могут взорваться, что приведет к образованию полостей в облаках газа и пыли, которые находятся рядом с "Трюмплером 14".

Ранее "Телеграф" сообщал, как NASA заявили о подготовке к проверке возможностей земных технологий по предотвращению падения астероида. Аэрокосмическое агентство планировало изменить курс астероида, корректируя его с Земли.

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#НАСА #Телескоп #Звезды #Фото
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