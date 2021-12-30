"Діамантовий гобелен" Чумацького шляху: NASA показало знімок, що зачаровує

Дивовижне скупчення зірок знаходиться на відстані восьми тисяч світлових років від Землі

Космічному телескопу американського аерокосмічної агенції NASA вдалося зафіксувати унікальне скупчення зірок, яке виявили у нашій галактиці.

Як повідомляють на офіційній сторінці обсерваторії NASA/ESA Hubble у Twitter, знімок, який вдалося зробити вченим, нагадує розкішний діамантовий гобелен.

На опублікованій фотографії можна споглядати неймовірне блискуче скупчення найяскравіших зірок. Дивовижний об'єкт астрономи виявили у нашій галактиці, яка має назву Чумацький Шлях.

Скупчення зірок, яке отримало назву "Трюмплер 14"

"Трюмплер 14" — саме таку назву науковці вирішили дати нововідкритому зіркоутворенню, знаходиться у туманності Кіля, на відстані восьми тисяч світлових років від нашої планети.

Також зазначається, що так, як "діамантова знахідка" має вік приблизно у півмільйона років, вона зосереджує в собі одну з найвищих концентрацій масивних зірок, які світять на площі всього Чумацького Шляху.

Ймовірно, що зірки, які зображені на знімку синьо-білим кольором, вже через кілька мільйонів років можуть вибухнути, що призведе до утворення порожнин у хмарах газу та пилу, які перебувають поряд із "Трюмплером 14".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як NASA заявили про підготовку до перевірки можливостей земних технологій по запобіганню падінню астероїда. Аерокосмічне агенство планувало змінити курс астероїда, корегуючи його з Землі.