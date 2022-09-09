Утраченный фрагмент уникальной еврейской рукописи нашли за 10 тысяч км: что известно

Невероятно ценный кусок папируса, возраст которого оценивают в 2700 лет, оказался в штате Монтана

Древние артефакты еврейского народа время от времени находят самым причудливым способом. Так в 2020 году 9-летний мальчик обнаружил золотую бусину возрастом около 3000 лет. Теперь же исследователи открыли местонахождение фрагмента одного из свитков Мертвого моря – древних манускриптов огромной ценности. Этот фрагмент считался утраченным, но нашелся на расстоянии около 10 тысяч километров от места своего происхождения.

Как пишет Daily Mail, древний кусок папируса, датируемый периодом Первого храма, оказался в американском штате Монтана. Его туда привезла местная жительница, получившая уникальный артефакт в подарок, когда ездила в Иерусалим в 1965 году. Она взяла его в рамку и повесила на стену в своем жилище. Фрагмент попал на фото, по которому его и нашел историк, исследователь древней истории Ближнего Востока, профессор Шмуэль Ахитув.

Кусочек папируса уже вернулся в Израиль, где его изучают историки

Свитки Мертвого моря – это письменные памятники периода Первого храма (от III до I века до нашей эры), содержащие тексты, написанные на иврите и арамейском языке, в том числе отдельные библейские отрывки. Поскольку они создавались на органических материалах, таких как папирус, большинство из них были утрачены – до наших дней дошли только три свитка Мертвого моря.

Обнаруженный фрагмент имеет возраст около 2700 лет. Нынешний владелец, пожелавший остаться неизвестным, решил передать его лаборатории Управления старины Израиля на постоянное хранение и изучение. Маленький кусочек материала содержит лишь части четырех строк на древнееврейском языке, которые начинаются со слов "к Измаилу пошли…". Кто именно упоминается в этих строках, установить сложно, ведь имя Измаил было достаточно распространено во времена Первого храма. Эксперты полагают, что пергамент, вероятно, был взят из тех же пещер Иудейской пустыни, где другие свитки Мертвого моря сохранялись в течение тысячелетий благодаря сухому стабильному климату.

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