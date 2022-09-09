Втрачений фрагмент унікального єврейського рукопису знайшли за 10 тисяч км: що відомо

Неймовірно цінний шматок папірусу, вік якого оцінюють у 2700 років, опинився у штаті Монтана

Стародавні артефакти єврейського народу час від часу віднаходять у найхимерніший спосіб. Так у 2020 році 9-річний хлопчик виявив золоту бусину віком близько 3000 років. Тепер же дослідники відкрили місцезнаходження фрагмента одного із сувоїв Мертвого моря – стародавніх манускриптів величезної цінності. Цей фрагмент вважався втраченим, але знайшовся на відстані близько 10 тисяч кілометрів від місця свого походження.

Як пише Daily Mail, стародавній шматок папірусу, який датується періодом Першого храму, опинився у американському штаті Монтана. Його туди привезла місцева жителька, яка отримала унікальний артефакт у подарунок, коли їздила до Єрусалиму у 1965 році. Вона взяла його у рамку і повісила на стіну у своєму помешканні. Фрагмент потрапив на фото, за яким його і знайшов історик, дослідник давньої історії Близького Сходу професор Шмуель Ахітув.

Шматочок папірусу уже повернувся до Ізраїлю, де його вивчають історики

Сувої Мертвого моря – це писемні пам’ятки періоду Першого храму (від ІІІ до І століття до нашої ери), які містять тексти, написані івритом та арамейською мовою, в тому числі окремі біблійні уривки. Оскільки вони створювались на органічних матеріалах, таких як папірус, більшість із них було втрачено – до наших днів дійшли тільки три сувої Мертвого моря.

Віднайдений фрагмент має вік близько 2700 років. Нинішній власник, який побажав залишитись невідомим, вирішив передати його лабораторії Управління старовин Ізраїлю на постійне зберігання і вивчення. Маленький шматочок матеріалу містить лише частини чотирьох рядків давньоєврейською мовою, які починаються зі слів "до Ізмаїла пішли…". Хто саме згадується у цих рядках, встановити складно, адже ім’я Ізмаїл було досить поширеним у часи Першого храму. Експерти вважають, що пергамент, ймовірно, був узятий з тих же печер Юдейської пустелі, де інші сувої Мертвого моря зберігалися протягом тисячоліть завдяки сухому стабільному клімату.

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