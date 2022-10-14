Три вспышки класса С и одна вспышка класса М1,54: ожидаются ли магнитные бури 14 октября
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Ближайшая сильная геомагнитная буря ожидается примерно через неделю
Несмотря на то, что специалисты прогнозируют на сегодня, 14 октября, магнитную бурю средней силы, ситуация в целом будет оставаться спокойной.
Об этом пишет "Метеопрог".
Во многом благодаря тому, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне (на Солнце наблюдались незначительные три вспышки класса С и одна вспышка класса М1,54).
"Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X", — сказано в сообщении.
- Солнечная активность на 14 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен – 21.
В целом благоприятной обстановка будет оставаться в течение еще трех дней.
Ближайшая же сильная магнитная буря ожидается 20 октября. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Поэтому специалисты советуют в этот день не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Напомним, что самые сильные геомагнитные колебания прогнозируются на конец ноября.