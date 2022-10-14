Три вспышки класса С и одна вспышка класса М1,54: ожидаются ли магнитные бури 14 октября

Ближайшая сильная геомагнитная буря ожидается примерно через неделю

Несмотря на то, что специалисты прогнозируют на сегодня, 14 октября, магнитную бурю средней силы, ситуация в целом будет оставаться спокойной.

Об этом пишет "Метеопрог".

Во многом благодаря тому, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне (на Солнце наблюдались незначительные три вспышки класса С и одна вспышка класса М1,54).

"Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X", — сказано в сообщении.

Солнечная активность на 14 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен – 21.

В целом благоприятной обстановка будет оставаться в течение еще трех дней.

Геомагнитная ситуация на три дня

Ближайшая же сильная магнитная буря ожидается 20 октября. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Поэтому специалисты советуют в этот день не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Ближайшая магнитная буря

Напомним, что самые сильные геомагнитные колебания прогнозируются на конец ноября.