Затяжная магнитная буря накроет Землю в конце октября: точные даты

Геомагнитные колебания продлятся четыре дня, а завершатся только с приходом ноября

Геомагнитная активность Солнца давала о себе знать в начале месяца, проявившись в виде затяжной магнитной бури. Такой же будет ситуация и в конце второго осеннего месяца, ведь всплески на небесном светиле ожидают достаточно мощные.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, последняя в октябре магнитная буря начнется 28 числа.

Именно в пятницу специалисты прогнозируют мощный всплеск солнечной активности, который растянется на несколько дней. На субботу, 29 октября, придется пик магнитной бури – она достигнет критического уровня G2. А два дня после этого – 30 и 31 октября – геомагнитный шторм будет держаться на уровне G1. Полностью магнитная буря утихнет с первого числа ноября.

Напомним, что конец второго месяца осени в Украине будет сопровождаться похолоданием в большинстве регионов. Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, "бабье лето" в Украине фактически завершится 14 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ожидать магнитных бурь в ноябре и какой интенсивности они будут.