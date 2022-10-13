Затяжна магнітна буря накриє Землю наприкінці жовтня: точні дати

Геомагнітні коливання триватимуть чотири дні, а завершаться лише з приходом листопада

Геомагнітна активність Сонця давала про себе знати на початку місяця, проявившись у вигляді затяжної магнітної бурі. Такою ж буде ситуація і наприкінці другого осіннього місяця, адже сплески на небесному світилі очікують досить потужні.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, остання у жовтні магнітна буря розпочнеться 28 числа.

Саме у п'ятницю фахівці прогнозують потужний сплеск сонячної активності, який розтягнеться на кілька днів. На суботу, 29 жовтня, припаде пік магнітної бурі — вона досягне критичного рівня G2. А два дні після цього — 30 та 31 жовтня — геомагнітний шторм триматиметься на рівні G1. Повністю магнітна буря вщухне з першого дня листопада.

Нагадаємо, що кінець другого місяця осені в Україні супроводжуватиметься похолоданням у більшості регіонів. Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, "бабине літо" в Україні фактично завершиться 14 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли очікувати магнітних бур у листопаді та якої інтенсивності вони будуть.